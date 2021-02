Covid, in Lombardia 1.696 nuovi casi, decessi +38, tasso di positività 5,6%

Coronavirus in Lombardia, i dati di oggi, 16 febbraio: tamponi effettuati: 29.846 (di cui 20.517 molecolari e 9.329 antigenici) totale complessivo: 6.155.169; nuovi casi positivi: 1.696 (di cui 79 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 489.192 (+ 1.615), di cui 3.159 dimessi e 486.033 guariti; in terapia intensiva: 373 (+7); ricoverati non in terapia intensiva: 3.693 (+121); decessi, totale complessivo: 27.854 (+38).

I nuovi casi per provincia: Milano: 400 di cui 160 a Milano città; Bergamo: 90; Brescia: 300; Como: 182; Cremona: 56; Lecco: 62; Lodi: 22; Mantova: 103; Monza e Brianza: 72; Pavia: 72; Sondrio: 13; Varese: 286.