Covid: in Lombardia 1.735 nuovi casi e 4 decessi



Sono 1.735 i nuovi casi Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 105.057 tamponi effettuati per un tasso dell'1,6%. È quanto emerge dal bollettino di Regione Lombardia di oggi. Sono 4 i decessi per un complessivo di 34.273 da inizio pandemia. In aumento i ricoveri: +1 in intensiva e 57 in totale, +39 in reparto per un complessivo di 623.



La provincia di Milano è quella che registra il maggior numeri di contagi, 633, di cui 256 a Milano città; seguono Varese (239), Monza e Brianza (196), Brescia (178), Bergamo (92), Como (85), Mantova (65), Cremona (58), Pavia (52), Lecco (35), Lodi (31), Sondrio (9).