Covid, in Lombardia 1.759 nuovi casi. Fontana: "Restiamo in zona gialla"

Coronvirus in Lombardia, questi i dati del 7 maggio: tamponi effettuati: 51.195 (di cui 31.892 molecolari e 19.303 antigenici) totale complessivo: 9.775.509; nuovi casi positivi: 1.759 (di cui 107 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 735.292 (+2.680), di cui 3.578 dimessi e 731.714 guariti; in terapia intensiva: 491 (-22); i ricoverati non in terapia intensiva: 2.968 (-104); decessi, totale complessivo: 33.106 (+25). I nuovi casi per provincia: Milano: 582 di cui 199 a Milano città; Bergamo: 130;Brescia: 224; Como: 136; Cremona: 61; Lecco: 55; Lodi: 18; Mantova: 78; Monza e Brianza: 160; Pavia: 66; Sondrio: 42; Varese: 176.

"La Lombardia resta in fascia gialla", lo annuncia sui social il governatore lombardo, Attilio Fontana. "I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se non al massimo delle nostre possibilità. Servono più vaccini! Nel frattempo continuiamo a comportarci responsabilmente e rispettiamo le regole.", conclude Fontana.