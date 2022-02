Covid, in Lombardia 1.804 nuovi casi, decessi 37, tasso di positività 7,5%

Covid in Lombardia, il bollettino del 21 febbraio

Covid in Lombardia, i dati del 21 febbraio: tamponi effettuati: 23.790, totale complessivo: 32.553.313; nuovi casi positivi: 1.804; tasso di positività 7,5%; in terapia intensiva: 143 (-9); i ricoverati non in terapia intensiva: 1.340 (+11); decessi, totale complessivo: 38.352 (+37). I nuovi casi per provincia: Milano: 579 di cui 279 a Milano città; Bergamo: 136; Brescia: 300; Como: 113; Cremona: 56; Lecco: 31; Lodi: 29; Mantova: 57; Monza e Brianza: 153; Pavia: 112; Sondrio: 34; Varese: 111.