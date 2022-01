Covid: in Lombardia 18.677 nuovi casi, 59 decessi, tasso di positività 24,9%

Covid in Lombardia, il bollettino del 7 gennaio

Il 7 gennaio sono 18.667 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia su 74.926 tamponi processati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività del 24,9%. Sono 59 i decessi (per un totale da inizio pandemia di 35.345 morti). In terapia intensiva si contano 234 letti occupati (+5); sono invece 2.624 i ricoverati negli altri reparti: (+105). Per quel che riguarda la distribuzione dei casi per provincia: Milano conta 6.384 nuovi positivi, di cui 3.067 a Milano città. Seguono Varese: 2.165; Brescia: 2.161; Bergamo: 1.837; Monza e Brianza: 1.632; Como: 1.078; Sondrio: 709; Pavia: 650; Cremona: 447; Mantova: 345; Lecco: 340; Lodi: 290.