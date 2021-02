Covid, in Lombardia 1.987 nuovi casi, decessi +21, tasso positività 6,5%

Covid in Lombardia, questi i dati del 14 febbraio: tamponi effettuati: 30.289 (di cui 23.862 molecolari e 6.427 antigenici) totale complessivo: 6.111.063; nuovi casi positivi: 1.987 (di cui 101 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 484.680 (+500), di cui 3.330 dimessi e 481.350 guariti; in terapia intensiva: 364 (-1); ricoverati non in terapia intensiva: 3.562 (-12); decessi, totale complessivo: 27.781 (+21).

I nuovi casi per provincia: Milano: 504 di cui 210 a Milano città; Bergamo: 162; Brescia: 617; Como: 83; Cremona: 52; Lecco: 40; Lodi: 23; Mantova: 56; Monza e Brianza: 228; Pavia: 85; Sondrio: 44; Varese: 49.