Covid, in Lombardia 2.504 nuovi casi, decessi +46, tasso di positività 6,4%

Coronavirus in Lombardia, questi i dati di oggi, 5 febbraio 2021: tamponi effettuati: 39.003 (di cui 29.462 molecolari e 9.541 antigenici) totale complessivo: 5.815.964; nuovi casi positivi: 2.504 (di cui 84 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 470.500 (+1.152), di cui 3.225 dimessi e 467.275 guariti; in terapia intensiva: 359 (-3); ricoverati non in terapia intensiva: 3.549 (+10); decessi, totale complessivo: 27.345 (+46).

I nuovi casi per provincia: Milano: 600 di cui 243 a Milano città; Bergamo: 124; Brescia: 488; Como: 311; Cremona: 44; Lecco: 106; Lodi: 31; Mantova: 111; Monza e Brianza: 140; Pavia: 110; Sondrio: 77; Varese: 301.