Covid: in Lombardia 29 morti; 4.765 casi, e' record dal 27 marzo



Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 4.765 casi di Covid-19 e 29 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione salgono a 34.648. Non si registravano tanti contagi dal 27 marzo scorso, quando i casi erano stati 4.884. I tamponi processati sono 134.761, per un indice di positivita' del 3,5%. I pazienti Covid in terapia intensiva scendono a 145 (-1), mentre i ricoverati 1.189 (+4).



Nelle province lombarde la situazione e' la seguente: nel Milanese 1.687 casi, di cui 703 a Milano citta'; Bergamo: 250; Brescia: 535; Como: 303; Cremona: 90; Lecco: 83; Lodi: 128; Mantova: 156; Monza e Brianza: 542; Pavia: 219; Sondrio: 54; Varese: 480.







Fontana: "Variamente omicron più contagiosa? Sono aspetti che devono valutare gli scienziati”



"Per il momento non mi sembra ci sia necessità di allestire nuovi posti letto, perché comunque la percentuale di occupazione è ancora contenuta. Vediamo cosa succede, l’unica risposta seria è accelerare sulle vaccinazioni delle terze dosi, è l’unico modo per contrastare efficacemente il virus. Variamente omicron più contagiosa? Sono aspetti che devono valutare gli scienziati”, ha dichiarato in giornata il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.