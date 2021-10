Covid in Lombardia, 295 casi e 6 morti. Positività allo 0,5%

In Lombardia 295 casi e 6 morti, positivita' allo 0,5%



Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 295 casi di covid e 6 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono 34.075. I tamponi processati sono 55.852, per un indice di positivita' dello 0,5%. I pazienti covid in terapia intensiva restano 63, mentre i ricoverati scendono a 349 (-2).



Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Coronavirus, Milano registra 88 nuovi positivi, di cui 45 in citta'. A seguire ci sono le province di Brescia, con 56 nuovi casi, quella di Como con 27 e quella di Pavia con 23. A Bergamo si segnalano 19 contagi piu' di ieri, 17 a Cremona e Varese, 9 a Mantova, 8 a Monza e Brianza, 6 a Lodi, 5 a Lecco e 4 a Sondrio.