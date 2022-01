Covid, in Lombardia 33.676 nuovi casi, il tasso di positività sale a 21,9%

Covid, il bollettino del 20 gennaio

Covid in Lombardia, i dati del 20 gennaio: tamponi effettuati: 153.143, totale complessivo: 28.648.073; nuovi casi positivi: 33.676; in terapia intensiva: 271 (+6); ricoverati non in terapia intensiva: 3.719 (+41); decessi, totale complessivo: 36.257 (+131). I nuovi casi per provincia: Milano: 9.644 di cui 3.760 a Milano città; Bergamo: 3.200; Brescia: 5.353; Como: 1.787; Cremona: 1.199; Lecco: 1.025; Lodi: 701; Mantova: 1.577; Monza e Brianza: 3.041; Pavia: 1.777; Sondrio: 613; Varese: 2.717.