Covid: in Lombardia 347 morti in 24 ore. Zona gialla dall'11 dicembre

Covid: in Lombardia 347 morti in 24 ore



Sono 1.311 i nuovi casi positivi al Covid-19 in provincia di Milano, di cui 495 nella citta' capoluogo. Un incremento leggermente superiore a ieri, quando i nuovi positivi erano rispettivamente 1.109 e 438. Seguono le province di Como con 457 nuovi casi (ieri 316); Varese, con 454 (ieri 362) e Monza e Brianza con 323 (ieri 244). Sfiorano i trecento nuovi casi le province di Pavia (+299, ieri +187) e di Brescia con 269 (ieri 303).



Sopra i cento nuovi casi le province di Lodi (+121) e Bergamo (+104). Incremento a due cifre a Sondrio (+95), Mantova (+86), Cremona (+74) e Lecco (+68). Lo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.



Covid: Fontana, se numeri cosi' Lombardia gialla da 11/12



"E' sempre triste ascoltare questi numeri. Il numero dei decessi è l'ultimo che si abbassa, perché tiene conto di tutte le persone che sono ricoverate da tempo. I numeri positivi sono che i ricoveri si sono ridotti, anche quelli in terapia intensiva". Lo ha detto Fontana, dopo l'incontro fra governo e Regioni sul Dpcm, sui dati di oggi del coronavirus in Lombardia.



La Lombardia potrebbe diventare zona gialla gia' dal prossimo 11 dicembre. Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante un punto stampa. "Il passaggio dovrebbe essere automatico se in numeri continueranno cosi' nei prossimi giorni" ha aggiunto Fontana, chiarendo che comunque "questo passaggio deve essere reso concreto dal ministro della Salute".



Covid: Fontana, linee guida impianti sci presentate 23 novembre



Sul nuovo dpcm "Abbiamo presentato alcuni appunti e sui quali mi sembra di poter dire che si possa trovare un accordo. Per esempio, l'approvazione delle linee guida per gli impianti sciistici il 7, noi l'abbiamo mandata il 23 novembre. Speriamo vengano approvate con la massima urgenza". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dopo l'incontro di questo pomeriggio Stato-Regioni sull'ultimo dpcm.