Covid: in Lombardia 3.841 nuovi casi e 12 morti

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati effettuati 27.023 tamponi dai quali sono emersi 3.841 nuovi casi di Covid-19. I decessi da ieri sono stati 12 e hanno portato a 42.461 le vittime lombarde del virus. I pazienti in terapia intensiva sono 9, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 468, 7 in meno rispetto a ieri. Nel dettaglio, a Milano i nuovi casi sono 1.101 di cui 417 a Milano città, a Bergamo 414, a Brescia 554, a Como 245, a Cremona 95, a Lecco 152, a Lodi 101, a Mantova 163, a Monza e Brianza 289, a Pavia 192, a Sondrio 90 e a Varese 362.