Covid: in Lombardia 401 nuovi casi, decessi 4, tasso di positività 0,6%

Covid in Lombardia, i dati del 30 settembre: tamponi effettuati: 58.426, totale complessivo: 15.018.078; nuovi casi positivi: 401; in terapia intensiva: 57 (-1); ricoverati non in terapia intensiva: 380 (-4); decessi, totale complessivo: 34.041 (+4). I nuovi casi per provincia: Milano: 135 di cui 60 a Milano città; Bergamo: 21; Brescia: 54; Como: 26; Cremona: 11; Lecco: 12; Lodi: 3; Mantova: 13; Monza e Brianza: 23; Pavia: 12; Sondrio: 14; Varese: 47.

Moratti: 8 mln di lombardi vaccinati, manca poco a 90% adesioni

"Otto milioni i lombardi che hanno detto sì alla vaccinazione, ovvero l'80% di tutta la popolazione. Mancano 70mila nuove adesioni per raggiungere la vetta del 90% della popolazione vaccinabile. Forza Lombardia per un autunno più sereno. Domani si superano 15 milioni di dosi somministrate", ha scritto il vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, in un tweet.