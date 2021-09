Covid: in Lombardia 443 nuovi casi, 3 decessi, tasso di positività 0,8%

Covid in Lombardia, questi i dati del 23 settembre: tamponi effettuati: 54.042, totale complessivo: 14.651.836; nuovi casi positivi: 443; in terapia intensiva: 61 (-2); ricoverati non in terapia intensiva: 412 (-5); decessi, totale complessivo: 33.999 (+3). I nuovi casi per provincia: Milano: 108 di cui 57 a Milano città; Bergamo: 29; Brescia: 67; Como: 30; Cremona: 21; Lecco: 10; Lodi: 7; Mantova: 12; Monza e Brianza: 15; Pavia: 30; Sondrio: 4; Varese: 79.

Covid: 137 tamponi positivi nelle scuole in provincia di Milano e Lodi

Ats-Citta' Metropolitana di Milano ha comunicato che nella settimana dal 13 al 19 settembre, ha ricevuto segnalazioni per 137 casi di tamponi positivi nelle scuole delle province di Milano e Lodi. 116 gli alunni risultati positivi, 21 gli operatori scolastici. La scuola secondaria di secondo grado fa segnare il tasso piu' alto di positivita' con 38 infetti, seguita dalla scuola primaria con 34. Isolate le 90 classi coinvolte, per un totale complessivo di 1793 persone: 1706 alunni e 87 operatori.