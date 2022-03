Covid in Lombardia: 4.713 nuovi casi, 23 decessi, tasso di positività 7,1%

Covid, il bollettino del 2 marzo in Lombardia

Covid in Lombardia, i dati del 2 marzo: tamponi effettuati: 66.344, totale complessivo: 33.141.788; nuovi casi positivi: 4.713; tasso di positività 7,1%; in terapia intensiva: 98 (+1); ricoverati non in terapia intensiva: 980 (-27); decessi, totale complessivo: 38.654 (+23). I nuovi casi per provincia: Milano: 1.572 di cui 706 a Milano città; Bergamo: 271; Brescia: 575; Como: 250; Cremona: 186; Lecco: 119; Lodi: 106; Mantova: 247; Monza e Brianza: 403; Pavia: 265; Sondrio: 80; Varese: 427.

Covid, Bertolaso: in Lombardia numeri tra i migliori al mondo

"In tema di vaccinazioni anti-covid, la Lombardia ha numeri impressionanti, tra i migliori al mondo in particolare sulla terza dose. Questo grazie alla straordinaria campagna vaccinale e alla risposta di tutti i cittadini della regione". Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, in un'intervista Lombardia Notizie Online.

"Proprio grazie alle vaccinazioni la situazione migliora sempre più - ha proseguito Bertolaso - e lo vediamo nel crollo del numero dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti. È stato chiuso l'ospedale in Fiera a Milano, un grande centro di rianimazione che ha lavorato anche curando pazienti gravissimi".

Covid, Bertolaso: se posso dare una mano in futuro ne sarò onorato

Il presidente Attilio Fontana, con una battuta calcistica, ha detto che Guido Bertolaso continuerà a far parte della squadra della Lombardia ancora a lungo. "Mi definirei - ha detto Bertolaso - un outsider in grado di dare un'ultima spinta nei tempi supplementari. Se posso dare una mano in futuro, magari in altri campi, visto che la lotta al covid al momento è sotto controllo, ne sarò onorato. Per me è stato un vero privilegio lavorare per 13 mesi in questa bellissima Regione. E di questo ringrazio il presidente Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti per avermi dato questa possibilità".