Covid: in Lombardia 513 positivi e un decesso



Con 33.547 tamponi effettuati: e' di 513 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale dell'1,5%, Restano sostanzialmente stabili i ricoveri che sono come ieri 28 in terapia intensiva e 153 negli altri reparti (+3). C'e' stato un decesso, che porta il totale da inizio pandemia a 33.814.



Sono 155 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 89 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 17, a Brescia 42, a Como 35, Cremona 44, Lecco 12, Lodi 14, a Mantova 42, Monza e Brianza 51, a Pavia 11, a Sondrio 3 e a Varese 70.







