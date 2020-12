Milano

Lunedì, 7 dicembre 2020 - 17:34:00 Covid in Lombardia: 56 morti, calano i ricoveri in terapia intensiva Il bollettino di Regione Lombardia: oggi - 26 in terapia intensiva e 56 decessi. Effettuati 16.757 tamponi

Covid in Lombardia: 56 morti, calano i ricoveri in terapia intensiva Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-26) e nei reparti (-10). Il numero dei tamponi effettuati è 16.757 e 1.562 sono i nuovi positivi (9,3%). I guariti/dimessi sono 1.885. I dati di oggi: - i tamponi effettuati: 16.757 totale complessivo: 4.296.089 - i nuovi casi positivi: 1.562 (di cui 149 'debolmente positivi') - i guariti/dimessi totale complessivo: 291.705 (+1.885), di cui 6.616 dimessi e 284.975 guariti - in terapia intensiva: 781 (-26) - i ricoverati non in terapia intensiva: 6.362 (-10) - i decessi, totale complessivo: 23.080 (+56) I nuovi casi per provincia: Milano: 441, di cui 181 a Milano città; Bergamo: 72; Brescia: 110; Como: 255; Cremona: 13; Lecco: 129; Lodi: 3; Mantova: 3; Monza e Brianza: 179; Pavia: 29; Sondrio: 13; Varese: 263.