Covid: in Lombardia 5641 positivi, 92 morti, positivita' 8,9%



Sono 5.641 (ieri 4.490) i nuovi casi di coronavirus in Lombardia a fronte di 63.197 tamponi, con un tasso di positivita' dell'8,9% (ieri 7,6%). E' quanto si apprende dal bollettino di Regione Lombardia sull'andamento della pandemia. I decessi registrati sono 92 (ieri 79). I dimessi sono 5.510 dimessi e i guariti 549.459. Continuano ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva (+5) e quelli non in terapia intensiva (+103).



Covid: nel Milanese 1.450 nuovi casi, 620 in citta'



Secondo quanto riportato dal quotidiano bollettino della Regione Lombardia Milano continua a essere la provincia con il maggior numero di nuovi positivi, sono infatti 1.450 quelli segnalati oggi di cui 620 in citta', seguita da Brescia con 982, Monza e Brianza con 548 positivi piu' di ieri e Varese (+541). Segue Mantova (+381), Como (+351), Bergamo (+341) e Pavia che conta 304 nuovi positivi. A Cremona sono 246 i nuovi casi, 154 a Lecco e 148 a Sondrio. Si contano in decine i contagi a Lodi (+87).