Covid, in Lombardia 5.849 nuovi casi su 62.222 tamponi: tasso al 9,4%



Sono 5.849 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 62.222 tamponi processati (di 43.790 molecolari e 18.432 antigenici), numero record di test, per un tasso del 9,4%. È quanto emerge dal bollettino della Regione. Sono 81 i decessi per un totale di oltre 29mila vittime (29.004). In aumento anche i ricoveri in terapia intensiva (+28 e 645 in totale) e in area non critica (+134 e 5.718 in totale). I guariti odierni sono 2.167 per un totale di 532.961 di cui 4.841 dimessi e 528.120 guariti.