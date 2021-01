Milano

Covid in Lombardia: 62 nuovi decessi, aumento nelle terapie intensive Covid in Lombardia, i dati di oggi: a fronte di 13.356 tamponi effettuati sono 1.431 i nuovi positivi (10,7%). I guariti/dimessi sono 4.717. Aumentano di tre unità i ricoverati in terapia intensiva ma si registrano anche 76 pazienti in meno ricoverati non in terapia intensiva. I decessi sono stati 62. I dati di oggi: - i tamponi effettuati: 13.356 totale complessivo: 5.061.374 - i nuovi casi positivi: 1.431 (di cui 52 'debolmente positivi') - i guariti/dimessi totale complessivo: 421.890 (+4.717), di cui 3.458 dimessi e 418.432 guariti - in terapia intensiva: 462 (+3) - i ricoverati non in terapia intensiva: 3.522 (-76) - i decessi, totale complessivo: 25.849 (+62) I nuovi casi per provincia: Milano: 434 di cui 142 a Milano città; Bergamo: 75; Brescia: 289; Como: 135; Cremona: 46; Lecco: 43; Lodi: 20; Mantova: 65; Monza e Brianza: 74; Pavia: 29; Sondrio: 6; Varese: 181