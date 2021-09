Covid: in Lombardia 656 nuovi casi, decessi 4, tasso di positività 1,3%

Covid in Lombardia, questi i dati del 2 settembre: tamponi effettuati: 47.930, totale complessivo: 13.646.663; nuovi casi positivi: 656; in terapia intensiva: 50 (+4); ricoverati non in terapia intensiva: 348 (-11); decessi, totale complessivo: 33.927 (+4). I nuovi casi per provincia: Milano: 144 di cui 52 a Milano città; Bergamo: 53; Brescia: 78; Como: 38; Cremona: 13; Lecco: 18; Lodi: 27; Mantova: 42; Monza e Brianza: 32; Pavia: 48; Sondrio: 11; Varese: 107.

Covid: Moratti, in terapie intensive lombarde solo non vaccinati

"Nelle terapie intensive della Lombardia non ci sono persone vaccinate, ci sono non vaccinati, la notizia e' questa e questo dovrebbe essere sufficiente a convincere gli indecisi". A sosnerlo e' Letizia Moratti, assessore al Welfare di Regione Lombardia, ospite questa sera nella prima puntata della nuova stagione di Iceberg di Telelombardia. La previsione, secondo Moratti, e' quella "di chiudere entro settembre la campagna vaccinale".

"Sono convinta - aggiunge Moratti - che stiamo riuscendo a convincere anche gli indecisi. Per la terza dose abbiamo un piano pronto presentato prima dell'estate al ministro Speranza e al commissario Figliuolo. Non sono previsti hub massivi ma solo piccoli hub. Avremo la collaborazione dei medici di base, delle farmacie e delle aziende". Oggi sono 7,6 milioni i lombardi vaccinati, l'85% della platea sopra i 12 anni. Di questi l'88% due dosi. "Siamo la prima regione in Italia. Siamo tra i primi al mondo, siamo in zona medaglia. Chi resta da vaccinare? Riposta buona dai giovanissimi, 73% dai 12 ai 19 anni. Risposta eccellente dai 20enni (87%), si sono resi conto che per muoversi la vaccinazione e' il mezzo piu' sicuro". Le fasce piu' critiche sono i 30enni e i 40enni. "Abbiamo previsto un progetto - con Confindustria Lombardia - per incentivarli - aggiunge Moratti - con l'estensione vaccini dagli hub alle aziende.