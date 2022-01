Covid, in Lombardia 67mila alunni in quarantena

Trend di contagi in aumento in quasi tutte le fasce di età della popolazione scolastica in Lombardia, in particolare nella fascia 3-5 anni. Unico lieve decremento si registra nella fascia d'età 14-18 anni. E' il quadro sull'andamento dei contagi nelle scuole, dopo la ripresa dalla pausa natalizia, che emerge dall'ultimo report settimanale della Direzione Generale Welfare trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale e alle ATS. Aumentano di conseguenza anche le classi in quarantena: al decremento osservato nelle settimane precedenti e connesso al periodo di chiusura scolastica per le vacanze natalizie segue un incremento generale che si evidenzia in tutti i cicli scolastici. Nel dettaglio, al 16 gennaio in Lombardia risultano, considerando tutti i cicli scolastici, 5.415 classi in quarantena, per 67.433 alunni coinvolti e 3.320 tra insegnanti e personale scolastico. Nell'Ats Milano (che comprende Milano e Lodi) sono 1838 le classi in quarantena, nel solo territorio milanese 1.743 le classi con 18.089 alunni e 1.104 operatori coinvolti.