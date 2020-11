Covid in Lombardia: 8.060 casi domenica, 181 morti

In Lombardia 8.060 casi Covid in più registrati domenica 15 novembre, che fanno salire i contagiati attuali a 162.541, e 181 morti. Dei nuovi casi, 7.781 sono ricoverati con sintomi, 837 in terapia intensiva (+20) e 153.923 in isolamento domiciliare. Sono 320.780 i casi totali e 138.872 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi pari a 38.702.