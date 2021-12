Covid: in Lombardia 851 nuovi casi. Bertolaso: presto nuovi hub per terze dosi

Covid in Lombardia, i dati del 29 novembre

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono verificati 851 casi di covid e 8 morti. Dall'inizio della pandemia, i decessi in regione arrivano a 34.357. I tamponi processati sono stati 44.047, con un indice di positivita' all'1,9%. I pazienti covid in terapia intensiva salgono a 99 (+8), mentre i ricoverati a 817 (+28). Nelle province lombarde si registrano: nel Milanese 223 contagi, di cui 86 a Milano citta'; Bergamo: 75; Brescia: 123; Como: 58; Cremona: 18; Lecco: 16; Lodi: 10; Mantova: 38; Monza e Brianza: 106; Pavia: 26; Sondrio: 11; Varese: 115.

Vaccino: Bertolaso, Lombardia usera' di piu' Moderna

"Nelle prossime settimane in Lombardia il vaccino che useremo di più sarà Moderna, ha dimostrato di essere un buon vaccino e ben gestibile. Andate tranquillamente a fare sia Pfizer che Moderna": lo ha detto Guido Bertolaso, consulente dalla Regione per la campagna vaccinale nel corso della diretta Facebook 'Stop ai dubbi', organizzata dalla Regione con esperti per rispondere alle domande dei cittadini sulla terza dose di vaccino. Bertolaso ha infatti riferito - riporta Mianews - che le code che si sono verificate in alcuni centri vaccinali della Lombardia nei giorni scorsi sono state causate "da diversi fattori" tra i quali il fatto che "molti si sono rifiutati di ricevere Moderna e volevano Pfizer, ma senza motivi particolari", semplicemente per il fatto che il diverso dosaggio utilizzato per Moderna ha causato "ritrosie". Bertolaso ha quindi rassicurato sul fatto che Moderna sia "un buon vaccino".

Verso 100 mila terze dosi al giorno in Lombardia

"Subito dopo il ponte Immacolata arriveremo a 100 mila dosi" al giorno di terze dosi "dicembre sarà un mese decisivo per riuscire a contrastare situazione che è sicuramente peggiorata ma non è drammatica come l'anno scorso", ha detto Guido Bertolaso. Bertolaso ha riferito che saranno raddoppiate le linee vaccinali e che "fino a sabato abbiamo fatto 40-45 mila" terze dosi al giorno, "oggi siamo già oltre 50 mila e per il fine settimana si arriverà a 70-75 mila".

Hub Fiera pronto a riaprire, a breve vaccinanzioni anche in metropolitana e al supermercato

"Abbiamo un hub che abbiamo tenuto come palazzo delle Scintille che fino oggi era a mezza velocità e oggi è completamente riaperto" e "un altro altro hub, quello della Fiera di Milano che è pronto a riaprire: man mano vediamo aumentare le prenotazioni riapriamo", ha detto Bertolaso, che ha ricordato - spiega Mianews - che nelle prime due fasi della campagna vaccinale molti hub erano in spazi come centri culturali o poli fieristici non di proprietà della Regione e che, con erano disponibili perché le attività erano ferme e oggi "proprio grazie ai vaccini" sono tornati alle loro funzioni.

"Questa settimana è stata drammatica - ha poi detto - siamo passati da 1,6 mln a oltre 5 mln di platea di persone nell'arco di 24 ore, quindi anche il sistema migliore si trova in difficoltà, ma nei prossimi giorni avremo anche nuovi centri". L'ex capo della Protezione Civile ha ricordato "stiamo aprendo un centro bellissimo in una stazione della metropolitana a Milano e 6 nuovi centri in punti commerciali, come Esselunga e altre strutture commerciali e poi ci riserviamo delle 'chicche' per quando parleremo delle vaccinazioni dei bambini".