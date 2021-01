Covid: in Lombardia aumentano positivi, ricoveri in calo



Con 41.677 tamponi effettuati (di cui 31.142 molecolari e 10.535 antigenici), sono 2.603 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positivita' al 6,2% in crescita rispetto a ieri (5.1%). Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-6, 371 in totale) che negli altri reparti (-36, 3.537). I decessi sono 88 per un totale complessivo di 26.939 morti in regione dall'inizio della pandemia.

I guariti/dimessi sono 1.714. Per quanto riguarda le province, sono 712 i nuovi positivi nella citta' metropolitana di Milano, di cui 308 a Milano citta', 419 a Brescia, 229 a Varese, 222 a Como, 211 a Monza e Brianza, 162 a Pavia, 153 a Mantova, 122 a Lecco, 116 a Bergamo, 73 a Cremona, 68 a Sondrio e 63 a Lodi.

CORONAVIRUS: MORATTI "SANITA' LOMBARDA HA RETTO,PUBBLICO-PRIVATO



Il sistema integrato tra pubblico e privato e' un valore che "sancisce il valore della liberta', e' il lievito per far nascere idee, progetti, e questo sistema e ci ha dato dimostrazioni straordinarie in questo anno" di pandemia, "questo nostro sistema sanitario ha retto". Lo dice l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti intervenendo oggi all'incontro online "Case della comunita', proviamoci in Lombardia" promossa dall'associazione Prima la comunita'. Nel corso dell'emergenza Covid, continua l'assessore, "abbiamo avuto una societa' che ha dimostrato una resilienza straordinaria grazie al coraggio e alla dedizione di uomini e donne del sistema sanitario ma anche del volontariato e dell'associazionismo, che hanno anteposto alle loro esigenze familiari il bene comune. Questo nostro sistema sanitario ha retto per il coraggio dei nostri uomini e donne e grazie a un sistema integrato, pubblico e privato, che nella nostra Regione e' un valore".