Covid, in Lombardia boom di casi e quarantene nelle scuole

Covid, in Lombardia +65% quarantene nelle scuole

Tornano ad aumentare i contagi nelle scuole lombarde. Secondo il report settimanale che la Direzione Generale Welfare trasmette all’Ufficio Scolastico Regionale e alle ATS, nell'ultima settimana nella popolazione scolastica della Lombardia infatti i casi di positività sono aumentati del 26,6% (8.023 casi 7-13 marzo rispetto ai 6.337 registrati nella settimana precedente). Il trend risulta in aumento in tutte le fasce di età considerate. Per quanto riguarda le quarantene nella regione al 13 marzo sono 330 (4.869 alunni e un operatore scolastico) le classi interessate alla misura. Un centinaio in più del report precedente quando (dato al 6 marzo) risultavano in quarantena 226 classi (2.960 alunni e un operatore). Nella provincia di Milano attualmente risultano in quarantena 146 classi (1.819 alunni e un operatore scolastico).

Covid in Lombardia, i dati del 16 marzo

Covid in Lombardia, i nuovi positivi sono 8.138 a fronte di 72.948 tamponi effettuati (l'11,2%), 11 decessi. Tasso di positività in crescita a 11,2%. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (71 in totale, -2) e i ricoverati non in terapia intensiva (809, -20). Il maggior numero di casi si e' registrato nel Milanese con 2.962 casi, di cui 1.400 a Milano città. Questa la situazione nelle altre province: Bergamo 472; Brescia 893; Como 465; Cremona 240; Lecco 309; Lodi 146; Mantova 320; Monza e Brianza 709; Pavia 408; Sondrio 101; Varese 774.