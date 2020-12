Covid: in Lombardia calano i ricoveri e i nuovi positivi. 41 i decessi



Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-22) e nei reparti (-109). A fronte di 10.587 tamponi effettuati sono 950 i nuovi positivi (pari all'8,9%), di cui 98 debolmente positivi. I guariti o dimessi sono 8.376.In particolare, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 10.587 per un totale complessivo 4.640.399. I guariti o dimessi sono 374.434 dall'inizio della pandemia (+8.376), di cui 3.975 dimessi e 370.459 guariti, I pazienti attualmente in terapia intensiva sono 561 (-22), i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.232 (-109) e i decessi, sono 24.420 (+41).



Milano resta la città più colpita, con 426 nuovi casi di cui 173 a Milano città, a Bergamo i nuovi positivi sono 72, a Brescia sono 157, a Como 31, a Cremona 9, a Lecco 19, a Lodi 15, a Mantova 54. Sono ben 92 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 35 a Pavia, uno soloa Sondrio e 14 a Varese.