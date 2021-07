Covid in Lombardia: crescono i positivi (+420) ma calano i ricoveri

Coronavirus in Lombardia: diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-8). A fronte di 34.930 tamponi effettuati, sono 420 i nuovi positivi (1,2%). Nessun nuovo decesso.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 34.930, totale complessivo: 11.998.356- i nuovi casi positivi: 420- in terapia intensiva: 32 (-3)- i ricoverati non in terapia intensiva: 123 (-8)- i decessi totale complessivo: 33.802 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 151 di cui 81 a Milano città;Bergamo: 24;Brescia: 24;Como: 25;Cremona: 34;Lecco: 2;Lodi: 36;Mantova: 18;Monza e Brianza: 27;Pavia: 12;Sondrio: 1;Varese: 30.