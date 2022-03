Covid in Lombardia: dopo Fontana anche Moratti positiva al tampone

Covid: dopo il governatore lombardo Attilio Fontana, anche il vicepresidente ed assessore al Welfare Letizia Moratti è risultata positiva al tampone. Lo informa con una nota questa mattina Reione Lombardia: "La vicepresidente ed assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, è risultata positiva al Covid". "La vicepresidente - prosegue la Nota - sta bene e osserverà la quarantena prescritta lavorando da casa.

Covid in Lombardia: Fontana in isolamento da venerdì

La notizia della positività al Covid di Fontana era emersa venerdì 4 marzo. Il presidente della Regione Lombardia è da allora in isolamento nella propria abitazione così come previsto dalle norme. Non ha sintomi, sta bene e prosegue la sua attività istituzionale da remoto. Gli appuntamenti esterni di questa settimana sono stati rinviati, salvo la possibilità di seguirli attraverso i canali online, come chiarito da una nota di Regione.

