Covid in Lombardia, Gallera: "Situazione critica, il virus corre"

Covid in Lombardia, l'assessore al Welfare Giulio Gallera ha fatto il punto A Live Non e' la D'Urso, su Canale 5 nel pomeriggio di domenica, senza nascondere la gravità del momento: "La situazione in Lombardia e' critica, in alcune zone e' molto grave. La diffusione del virus e' molto estesa, i dati che abbiamo oggi ci dicono che in quasi tutte le zone della nostra Regione il virus corre velocemente. Nella stragrande maggioranza dei casi sono asintomatici ma sono positivi". "Quindi lo strumento deve essere quello di avere chiusure che consentono in un arco temporale molto ristretto di far scendere la curva", ha aggiunto Gallera.

"Noi abbiamo assunto delle misure prima di quelle del Governo, abbiamo fatto una prima ordinanza con il coprifuoco alle 23 prima del Governo. Troviamo un po' curioso che giovedi' si sia fatto un Dpcm quando venerdi' dovevano uscire i nuovi dati. A oggi non abbiamo ancora l'aggiornamento che per 24 settimane e' uscito il venerdi' e questo e' un po' curioso", ha evidenziato Gallera. Quanto alla possibilita' di allentare i divieti, Gallera ha spiegato: "E' evidente che appena il sacrificio dei lombardi avra' prodotto un risultato, cioe' ridotto la diffusione del virus, immediatamente bisogna allentarli, trovando un equilibrio che non porti a richiudere da li' a poche settimane. Pero' i lombardi che si sacrificano e che riescono a ridurre il contagio meritano di poter tornare a operare"