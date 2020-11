Covid in Lombardia: domenica 117 decessi. Terapia intensiva +40

Su 38.188 tamponi effettuati in 24 ore e' di 6.318 il numero di nuovi positivi in Lombardia, il 16,5%, in calo rispetto al 24,9% di sabato. I ricoveri in terapia intensiva crescono di 40 unita' arrivando ad essere 650, in altri reparti +412. Tutto mentre i decessi sono stati 117 per un totale complessivo di 18.343. A Milano i positivi sono 2.956 di cui 1.204 a Milano citta' e a Monza 877, a Varese 620, a Brescia 545, a Pavia 313, a Como 174, a Lecco 136, a Mantova 135, a Bergamo 123, a Sondrio 114, a Cremona 99 e a Lodi 57.