Covid in Lombardia, le varianti spingono verso la zona rossa

Tra il proliferare delle varianti, specie quella inglese, ed il costante aumento del numero di ricoveri negli ospedali, l'emergenza sanitaria causata dal Covid torna ad essere ai livelli di guardia in Lombardia. Regione sta cercando di "marcare stretto" il virus, con ormai metà del territorio passato in zona arancione scuro. Ma secondo molti, con il passare delle ore, questo potrebbe non bastare. E lunedì, se non dovesse esserci un cambio di prospettive, il rischio concreto è quello di tornare a parlare addirittura di zona rossa. Di sicuro, con la centralità assunta dalla variante inglese, sotto i riflettori finiscono ora soprattutto le scuole, dato che le varianti trovano terreno fertile per proliferare soprattutto tra i giovani. Il ministro Roberto Speranza lo ha già chiarito: in zona rossa le lezioni si terranno in Dad, così come nei Comuni con una incidenza del virus superiore a 250 ogni 100mila abitanti. Venerdì si riuniranno cabina di regia e comitato tecnico scientifico nazionale.