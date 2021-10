Covid in Lombardia: tre decessi, salgono i ricoveri

Covid in Lombardia: a fronte di 61.739 tamponi effettuati, sono 306 i nuovi positivi (0,4%). Tre i decessi

I dati di oggi: - i tamponi effettuati: 61.739, totale complessivo: 15.630.096 - i nuovi casi positivi: 306 - in terapia intensiva: 56 (+1) - i ricoverati non in terapia intensiva: 333 (+8) - i decessi, totale complessivo: 34.093 (+3) I nuovi casi per provincia: Milano: 106 di cui 29 a Milano città; Bergamo: 37; Brescia: 41; Como: 8; Cremona: 12; Lecco: 3; Lodi: 1; Mantova: 4; Monza e Brianza: 48; Pavia: 18; Sondrio: 1; Varese: 16.Como: 8, Cremona: 12;Lecco: 3;Lodi: 1;Mantova: 4;Monza e Brianza: 48;Pavia: 18;Sondrio: 1;Varese: 16.