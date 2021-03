Covid, 5.174 nuovi casi e 59 vittime. Lombardia, aumentano i ricoveri



Sale al 9,6% in Lombardia il rapporto tra nuovi positivi al Covid-19 e tamponi processati in 24 ore. I casi in Regione sono 5.174, a fronte di 53.563 test (di cui 38.772 molecolari e 14.791 antigenici). I decessi nell'ultima giornata sono 59, con il totale da inizio pandemia che solo in Lombardia è arrivato a 28.577 morti. Oggi i guariti-dimessi sono 2.957, 517.771 in un anno di cui 4.146 dimessi e 513.625 guariti. Aumentano ancora i ricoveri.



In terapia intensiva sono 26 i letti in più occupati rispetto a ieri, 532 in totale, negli altri reparti si arriva a 4.735 ricoveri: +190 in un giorno. Sul fronte delle province, è Milano che torna a essere la più vessata dal Covid con 1.200 nuovi casi di cui 421 in città. A seguire c'è Brescia con 1.114 positivi. Seguono: Monza e Brianza: 475; Como: 403; Varese: 378; Bergamo: 372; Pavia: 313; Mantova: 291; Lecco: 180; Cremona: 170; Lodi: 80; Sondrio: 72.

Il tasso di positività in Lombardia si attesta al 9,6%. I tamponi effettuati sono 53.563 (di cui 38.772 molecolari e 14.791 antigenici) per un totale di 6.821.426.Dei 5.174 nuovi contagi di coronavirus, secondo il bollettino della Regione, 215 sono 'debolmente positivi'. Segno più per i ricoveri: 532 posti occupati in terapia intensiva (+26) e 4.735 in regime ordinario (+190). Il totale dei decessi tocca quota 28.577. I guariti e dimessi in Lombardia sono complessivamente 517.771 (+2.057), di cui 4.146 persone che hanno lasciato l'ospedale e 513.625 fra coloro che hanno superato l'infezione.