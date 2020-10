Covid: in zona Adriano a Milano nuova residenza per quarantene

"Ecco finalmente una notizia che tanto abbiamo atteso! L'Hotel Michelangelo passa il testimone alla Residenza Adriano: sara' operativa dalla prossima settimana e potra' dare un contributo indispensabile per ospitare persone in quarantena che non hanno un luogo adeguato dove rimanere in isolamento". E' cosi' che la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, ha annunciato l'apertura di un nuovo centro che accogliera' le persone in isolamento, dopo che l'albergo nei pressi della stazione Centrale, reso operativo durante la prima ondata, non ha piu' dato la sua disponibilita' a riaprire. La nuova struttura si trova nel quartiere Adriano ed era stata pensata per diventare una Rsa. Al momento pero' ha messo a disposizione tutte le stanze "per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica e dare un contributo per gestire l'emergenza", come ha spiegato il direttore Andrea Casiraghi.