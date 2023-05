Covid: individuata a Milano la variante Acrux

Una nuova mutazione di Sars-CoV-2 è stata intercettata all'ospedale Sacco di Milano. E' stata ribattezzata Acrux. Ha spiegato ad Adnkronos la direttice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze Maria Rita Gismondo: "Si tratta di quello che dovrebbe essere il secondo caso rilevato in Italia di XBB.2.3.2". "E' un dato epidemiologico, niente di allarmante - ha aggiunto la dottoressa - Perché questa variante è già presente in molti Paesi del mondo: in India, negli Stati Uniti, in Spagna, in alcune regioni asiatiche. E lì l'unica osservazione che è stata fatta, e che stiamo facendo, è che si mostra forse un po' più contagiosa, ma non con una maggiore gravità di patologia. Rimane tutto in uno scenario non pandemico".

Gismondo: "Covid, il virus continua a dare varianti. Ma nulla di preoccupante"

"Certo - aggiunge Gismondo - tutto questo è importante, perché significa che la rete di controllo funziona. E' necessario, visto che questo virus continua a dare varianti, tenerlo sotto controllo, appunto con una buona rete epidemiologica a livello mondiale, ma è solo una questione speculativa di osservazione, niente di allarmante per la popolazione. Questo va sottolineato". Acrux è stata intercettata "nell'ambito della sorveglianza nella nostra area di competenza, che è la città di Milano", informa l'esperta,

Il nome della variante, Alfa Crucis, è quello di un sistema stellare appartenente alla costellazione della Croce del Sud.