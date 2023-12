Covid e influenza, 460 mila vaccinazioni nelle farmacie lombarde

"Covid e influenza continuano la loro corsa: per questo e' fondamentale che il numero piu' ampio possibile di cittadini provveda a immunizzarsi, grazie anche al fatto che dal 20 novembre entrambe le vaccinazioni sono offerte gratuitamente a tutta la popolazione lombarda e non soltanto alle categorie a rischio", ha commentato Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. "Le farmacie sono in prima linea e lo dimostrano i numeri: già 460mila vaccinazioni sono state somministrate dai farmacisti lombardi".

Racca: "La comodità dei presidi aumenta le vaccinazioni"

"Per l'anti Covid, il 46% delle inoculazioni lombarde e' avvenuto proprio nei nostri presidi. Sono oltre 1.000 le croci verdi attualmente attive nella vaccinazione; si sono messe a disposizione dei cittadini anche in occasione dell'Open Day dello scorso 25 novembre e lo fanno ogni giorno, sicure che la loro prossimita' e comodita' d'accesso possano contribuire ad aumentare il numero delle vaccinazioni nella nostra Regione", ha concluso Racca.

Mandelli: "Invito tutti i cittadini a vaccinarsi da Covid e influenza"

"Rinnovo - sottolinea Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI)- l'invito ai cittadini a vaccinarsi per proteggere se stessi e i propri cari da Covid e virus influenzali che stanno circolando a ritmo sostenuto. Ricordo che i due vaccini possono essere somministrati anche insieme nella stessa seduta".