Covid, Kamada-Kedrion: una nuova terapia di immunoglobuline

Amir London, l'amministratore delegato della israeliana Kamada Ltd., ha dichiarato che Kamada e il suo partner italiano Kedrion Biopharma stanno portando avanti lo sviluppo di una nuova terapia anti-Covid derivata dal plasma di pazienti convalescenti. La terapia è già utilizzata in Israele.

L'amministratore delegato di Kamada, in un'intervista rilasciata lunedì a Le Fonti TV di Milano, ha detto che spera che i colloqui con diverse autorità sanitarie e regolatorie di tutto il mondo contribuiscano presto a rendere disponibile la nuova terapia in altri paesi.

"Partiamo dalla materia prima che è il plasma umano raccolto da Kedrion negli Stati Uniti", ha spiegato London. "La nostra tecnologia ci permette di purificare il plasma in proteine e anticorpi specifici chiamati immunoglobuline e questo metodo è comune a diverse malattie rare. Da quando è iniziata la pandemia di Covid-19, siamo stati molto concentrati nel lavorare insieme a Kedrion Biopharma per sviluppare un approccio molto innovativo utilizzando il plasma convalescente, che è il plasma dei pazienti guariti, al fine di purificare gli anticorpi specifici contro il Covid per il trattamento terapeutico dei pazienti ospedalieri".

Kamada ha lavorato con il Ministero della salute di Israele negli ultimi mesi e ora è in grado di offrire la terapia in Israele per trattare i pazienti con Covid-19.

Alla domanda di Alessia Liparoti di Le Fonti TV su quale sia il segreto del successo di Israele nel vaccinare la sua popolazione, London ha spiegato: "Israele è stato tra i primi a firmare accordi, principalmente con Pfizer, per la fornitura di vaccini. Siamo stati tra i primi paesi a ottenere una fornitura significativa. Israele ha un sistema sanitario ibrido che combina la copertura nazionale per tutti i pazienti con un solido pilastro privato garantito da fondi sanitari. Israele ha anche forti capacità logistiche ed essendo un paese di dimensioni relativamente piccole ci permette di raggiungere tutta la popolazione in poche ore. Ogni israeliano può raggiungere un centro medico in pochi minuti. Quindi la catena logistica è stata molto efficace, e questo ci sta aiutando a riaprire l'economia".

Per quanto riguarda la sua collaborazione con Kedrion, il dirigente israeliano ha detto: "Il nostro rapporto con Kedrion risale a molti anni fa e siamo molto soddisfatti della relazione. Abbiamo lavorato sul mercato statunitense su altri trattamenti, tra cui uno contro la rabbia. Quando l'anno scorso è arrivata la pandemia abbiamo deciso di espandere questa relazione ai prodotti Covid e stiamo sviluppando la terapia insieme. Kamada è responsabile della produzione e dello sviluppo clinico, mentre Kedrion si occupa di raccogliere il plasma dai pazienti guariti negli Stati Uniti e di sostenere il lavoro di sviluppo. Siamo molto soddisfatti di questa cooperazione di successo e per il futuro siamo in discussione con diverse autorità sanitarie e regolatorie in tutto il mondo per rendere disponibile questa terapia anche in altri paesi".

Qui l’intervista: https://www.lefonti.tv/israeli-biotech-kamada-and-its-covid-19-treatment/