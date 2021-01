Covid, la facciata dell'edificio di LaPresse si illumina con il Tricolore

Facciata dell'edificio del gruppo editoriale LaPresse illuminata con il Tricolore, come diversi altri palazzi istituzionali, da quello del Governo a Palazzo Marino, passando per altri importanti siti artistici e istituzioni private tra le più rappresentative del Paese. Un’iniziativa voluta dall’Agenzia Stampa con un chiaro significato di richiamo alla resistenza e resilienza, alla responsabilità ed alla compattezza nazionale di fronte all’emergenza ed alle continue e nuove sfide della pandemia Covid. Un tricolore che illumina la sede LaPresse di via dell’Aprica 18 e che punta a evidenziare i valori di unità, responsabilità e solidarietà. I colori della bandiera italiana che illuminano la facciata della sede centrale del gruppo editoriale diventano testimonianza delle fondamenta italiane della Società, con una forte vocazione internazionale che l’ha portata ad essere operativa anche all’estero, con 15 sedi in tutto il mondo.