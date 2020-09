Covid, la Lega attacca: "Centinaia di giovani ammassati in Sempione" . VIDEO

Covid, la Lega attacca: "Centinaia di giovani ammassati in Sempione"

Centinaia di giovani al Parco Sempione per un evento autorizzato dal Comune di Milano nel fine settimana. Il commissario lombardo della Lega Stefano Bolognini attacca: "Parco invaso fino a notte fonda da centinaia di giovani ammassati che ballavano senza mascherina violando gravemente le norme anti covid". "Il Sindaco Sala - prosegue Bolognini - dovra' riferire in aula in consiglio comunale cosa è successo e soprattutto come mai, ancora una volta, sono mancati i controlli della polizia locale".

Dal suo Instagram, Bolognini denuncia un altro comportamento a rischio notato a Milano, quello dei partecipanti ad una festa privata che hanno affittato un tram Atm per fare festa al suo interno.