Covid, La Mantia e Dj Ringo portano dolci ai medici del Niguarda

"Ieri Filippo la Mantia e Dj Ringo hanno portato piatti e dolci, preparati nella cucina milanese dello chef, per regalare una speciale "pausa gourmet" al personale sanitario dei reparti Covid dell'ospedale Niguarda". Così il governatore lombardo Attilio Fontana ha voluto su facebook ringraziare i protagonisti di questa iniziativa: "Voglio ringraziare loro e i promotori dell'iniziativa Take Care Your Doc, alla quale hanno aderito, che settimanalmente organizzano eventi per supportare i nostri grandi operatori sanitari".