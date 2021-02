Covid, lavoratori dello spettacolo e studenti occupano ex cinema Arti

Studenti e lavoratori dello spettacolo hanno occupato stamani l'ex cinema Arti di via Mascagnei. Lo riporta Mianews. Prima di entrare i manifestanti si sono sottoposti a tampone antigenico. Il blitz - a un anno dalla chiusura dei luoghi dello spettacolo e della cultura per l'emergenza Covid - del coordinamento Lavoratrici e Lavoratori Spettacolo Lombardia e del collettivo universitario Kasciavit, tra gli altri, "per chiedere non solo una riapertura di luoghi della formazione e della cultura in sicurezza, ma per una riforma radicale di entrambi i settori".

"Vogliamo - spiegano i manifestanti - che si investa fino al 5% di PIL sull'istruzione, che sia tutelato veramente il diritto allo studio, che si attivi un piano nazionale di edilizia scolastica, che si renda l'istruzione, compresa l'università e l'accademia, realmente gratuita e accessibile a tutte e tutti, che si elimini il precariato dei docenti e le classi pollaio aumentando gli spazi e riducendo gli studenti per classe".I lavoratori dello spettacolo chiedono "misure di sostegno al reddito adeguate al periodo di emergenza e quindi fino a fine 2021, una ripartenza totale del settore con aiuti concreti per tutti gli spazi culturali e l'apertura di un tavolo interministeriale che coinvolga lavoratrici e lavoratori del settore dello spettacolo e cultura con il Ministero del Lavoro il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per una riforma strutturale necessaria di tutto il settore".