Covid, lavoratori dello sport in piazza a Milano

"Lo sport e' prevenzione, e' vita, e' lavoro". Con questo slogan e' andata in scena questa mattina in piazza Duomo a Milano la manifestazione dei lavoratori dello sport. Circa 200 tra personal trainer, corridori, nuotatori, hanno protestato a suon di musica, ballando tutti insieme. Una manifestazione pacifica per esprimere dissenso contro l'ultimo dpcm che prevede la chiusura di piscine e palestre. "Il governo soffre di bipolarismo e si diverte a fare i compiti scritti - interviene il personal trainer Matteo Bovi -. La nuova chiusura rappresenta la fine di molti centri, si mette in ginocchio il settore dello sport e si compromette la salute e il benessere. Una scelta politica ch non si giustifica con dei dati, non ci sono evidenze scientifiche su focolai nati in palestre e piscine".