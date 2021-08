Covid, 671 nuovi casi e 7 morti. Tasso di positività risale all’1,6%

Covid in Lombardia, 671 nuovi casi e 7 morti. Tasso di positività risale all’1,6%



Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva, diminuiscono i ricoverati nei reparti (-1). A fronte di 41.476 tamponi effettuati, sono 671 i nuovi positivi (1,6%); sette i decessi. Sono i dati del contagio Covid registrati oggi in Lombardia. In particolare, rimangono invariati, a 39, i ricoverati in terapia intenstiva. O nuovi casi positivi: 671. I ricoverati non in terapia intensiva: 319 (-1).



I decessi, totale complessivo: 33.869 (+7). I nuovi casi per provincia: Milano: 215 di cui 82 a Milano città; Bergamo: 44; Brescia: 89; Como: 40; Cremona: 37; Lecco: 18; Lodi: 16; Mantova: 33; Monza e Brianza: 48; Pavia: 31; Sondrio: 12; Varese: 48.



"Due province lombarde superano la soglia dei 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti: si tratta di Mantova (che registra circa 52 casi ogni 100.000 abitanti) e Varese (51 casi ogni 100.000 abitanti). La media lombarda è 35". Lo dice Samuele Astuti del Pd Lombardia."Osservando l’andamento delle ultime quattro settimane, le province lombarde si possono dividere nei seguenti gruppi: Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Varese registrano una diminuzione massima del 30%; Bergamo, Brescia, Monza e Pavia registrano una crescita inferiore al 50%; Lecco e Sondrio registrano una crescita uguale o superiore al 100%", afferma."Per quanto riguarda le vaccinazioni, in questa ultima settimana risulta siano state consegnate circa 562mila dosi e ne sono state utilizzate più di 270mila (113mila prime dosi, 157mila seconde dosi); ne rimangono ancora più di 395mila da somministrare", conclude. CRO LOM lpr 181843 AGO 21