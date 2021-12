Covid, Lombardia: balzo del tasso di positività (13,2%), rischio zona gialla

Covid in lombardia, il bollettino del 26 dicembre

Il 26 dicembre sono 4.581 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, per un totale di 34.639 tamponi effettuati (molti meno rispetto al solito per via delle festività). Il tasso di positività schizza a del 13,2%, il 25 dicembre era infatti 7,8%. Crescono i ricoveri ordinari di 38 pazienti, per un totale di 1.439 persone, e anche quelli relativi alla terapia intensiva (+2 per un totale di 178 persone).

Sono 15 i decessi per Covid in regione nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le province la più colpita resta quella di Milano con 1807 contagi, di cui 1018 a Milano città, segue Varese con 630, Bergamo con 441, Como con 373, Brescia con 297, Monza e Brianza con 290, Pavia con 199, Sondrio con 102, Cremona con 85, Mantova con 68, Lodi con 60 e Lecco con 59.