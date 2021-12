Covid, Lombardia rischia la zona gialla per Capodanno



La Lombardia rimane in zona bianca per Natale, ma per il dopo è tutto da vedere e si aspettano i dati che verranno diffusi oggi. Già ieri, infatti, a fronte di 182.427 tamponi effettuati si sono registrano 10.569 casi, con una percentuale di positività che è schizzata al 5,8%. Si tratta di un numero 'record' per il 2021: solo nel novembre dello scorso anno si erano registrati numeri più alti. Questo nonostante una campagna vaccinale che procede spedita e che mira a coprire anche i più giovani.







Covid, Fontana: ci vogliono attenzione e precauzioni





“Per Natale continueremo a rimanere bianchi, aspettiamo giovedì per gli ultimi dati", aveva ribadito Il presidente lombardo Fontana: "Aumentano i contagi ma non in maniera esponenziale i ricoveri, questa è la dimostrazione che i vaccini allontanano quantomeno dalle situazioni più gravi e quindi noi confidiamo di poter rimanere bianchi anche per capodanno. Bisogna comunque ribadire e sottolineare come oltre alla necessità della vaccinazione ci vogliano attenzione e precauzioni, fondamentali per la battaglia al virus”.