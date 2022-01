Covid, Lombardia verso la zona arancione.

La Lombardia verso la zona arancione. Anche se si sta facendo di tutto per scongiurare questa ipotesi i dati attuali non possono escludere questo sviluppo. Ieri in Lombardia si sono registrati 45.555 casi di covid e 55 morti, mentre i tamponi processati sono stati 265.222, per un indice di positivita' del 17,1%. Bisognerà quindi vedere l'evolversi di una situazione che non promette nulla di buono.

Covid, Fontana: Lombardia arancione? "Difficile fare previsioni"

"Sembra che quella sia l'indicazione ma penso che sia difficile fare delle previsioni soprattutto perche', come anche bene ha scritto recentemente il professor Remuzzi, Omicron e' una cosa completamente nuova, diversa, le cui reazioni e modalita' di sviluppo non sono piu' paragonabili al vecchio Covid". Così qualche giorno fa lo stesso presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.



Covid, cosa cambia in zona arancione

I grandi cambiamenti riguardano chi non possiede il super Green pass. In questo caso spostarsi autonomamente verso altri comuni della stessa Regione o verso altre Regioni è consentito solamente per lavoro o per motivi di salute. Restano consentiti invece gli spostamenti dai comuni con un massimo di 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km. Vietati gli sport di contatto all'aperto e per chi invece ha solamente il green pass base è vietato l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi).