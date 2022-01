Covid: Lombardia, 45.555 casi e 55 morti. Ricoveri oltre i 3 mila

Oggi in Lombardia si sono registrati 45.555 casi di covid e 55 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione salgono a 35.519. I tamponi processati sono stati 265.222, per un indice di positivita' del 17,1%. I pazienti covid in terapia intensiva aumentano a 256 (+10), mentre i ricoverati a 3.202 (+203). Nelle province lombarde si contano: nel Milanese 13.022 positivi, di cui 5.212 a Milano citta'; Bergamo: 4.111; Brescia: 6.408; Como: 3.279; Cremona: 1.611; Lecco: 1.443; Lodi: 1.126; Mantova: 1.876; Monza e Brianza: 3.831; Pavia: 2.525; Sondrio: 782; Varese: 4.187.



Covid: Lombardia: prima dose ai ragazzi anche senza prenotazione



Visto "l'aumento dei contagi tra la popolazione giovanile", i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni potranno accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazione in tutti i centri vaccinali della Regione Lombardia. Ad annunciarlo direttamente il Pirellone. Inoltre, nelle giornate di venerdì 14, 21 e 28 gennaio, tutti gli over 12 potranno accedere H24 senza prenotazione per ricevere la prima dose nell'hub vaccinale di Via Matteotti a Sesto San Giovanni.