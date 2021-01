Covid e distribuzione dei vaccini, ecco la lettera della Moratti ad Arcuri

Covid, Moratti: mai pensato di associare i vaccini al reddito dei cittadini

"Non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito". Lo ha detto il vice presidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, rispondendo in Aula consiliare a un'interrogazione a risposta immediata. "Il Pil cui io ho fatto riferimento e' un indicatore finanziario, produttivo, economico. Regione Lombardia - ha continuato - e' motore d'Italia. Il rischio per questa regione e' oggi quello di fermarsi per troppo tempo, di fermare il lavoro, la vita sociale e la filiera produttiva e questo penalizzerebbe tutta l'Italia. Per questo, come abbiamo gia' detto, Lombardia non merita di restare in zona rossa".. "Il rischio indubbiamente per questa Regione è di fermarsi, di fermare il lavoro e di fermare le attività e la vita sociale, per questo motivo con il presidente Fontana abbiamo ritenuto di voler presentare il ricorso per uscire dalla zona rossa. La Lombardia secondo i criteri che sarebbe giusto utilizzare non merita di essere in zona rossa": lo ha ribadito l'assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, intervenendo in Consiglio regionale.

Covid e distribuzione dei vaccini, la lettera di Moratti ad Arcuri





Ecco la lettera che il vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti ha inviato oggi al commissario Arcuri, con la proposta di rivedere alcuni degli step di approvvigionamento delle dosi di vaccini anti Covid. Tra i parametri indicati, non si fa riferimento al Pil regionale