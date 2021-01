Vaccini assegnati in base al Pil? Moratti: "Non è una questione di ricchezza"

E' polemica dopo la richiesta al commissario Arcuri da parte del neo assessore al Welfare lombardo, Letizia Moratti, di considerare per la ripartizione fra regioni dei vaccini anti-Covid questi quattro parametri il contributo che le regioni danno al Pil, la mobilita', la densita' abitativa e le zone piu' colpite dal virus, disegnando un ritratto perfetto della Lombardia. In particolare il riferimento al Pil ha scatenato un'ondata di indignazione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha commentato sui social "Tutti hanno diritto al vaccino indipendentemente dalla ricchezza del territorio in cui vivono. In Italia la salute è un bene pubblico fondamentale garantito dalla Costituzione. Non un privilegio di chi ha di più."

Dopo le reazioni di molti esponenti politici, l'Assessorato al Welfare della Regione Lombardia precisa cosa intendesse Moratti e dichiara di non volerne fare una questione di ricchezza. Il riferimento al Pil sarebbe legato alla richiesta di una "accelerazione nelle vaccinazioni in una Regione densamente popolata di cittadini e anche di imprese, che costituisce una dei principali motori economici del Paese". "Il concetto - spiegano dall'assessorato - non e' quello di dare piu' vaccini alle Regioni piu' ricche" ma "se si aiuta la ripresa della Lombardia, si contribuisce in automatico alla ripresa dell'intero Paese".